Tonnenschwere Betonteile rutschen von Sattelzug

Neu-Ulm (dpa) - Zwei jeweils etwa 19 Tonnen schwere Betonfertigteile sind auf der Bundesstraße 10 bei Neu-Ulm von einem Sattelzug gerutscht. Der 44-jährige Fahrer verlor am Mittwoch in Richtung Nersingen seine Ladung, wie die Polizei mitteilte. In der Kurve der Auffahrt zur Autobahn 7 landeten die Teile auf dem Grünstreifen. Laut Polizei war die Ladung wohl unzureichend gesichert.

Für die Bergung wurde ein Kran eingesetzt, die Überleitung wurde kurzzeitig gesperrt. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 11.000 Euro. Gegen den Fahrer und den Verlader wird wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung ermittelt.