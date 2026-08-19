Tote Katze - Polizei ermittelt nach möglichem Schuss

Schönthal (dpa/lby) - Nach dem Tod einer Katze in einem Waldstück in der Oberpfalz ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Eine Tierarztuntersuchung deutet nach Angaben der Polizei darauf hin, dass das Tier durch einen Schuss getötet worden sein könnte.

Die Katzenhalterin hatte einen lauten Knall gehört, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Kurz darauf fand sie ihre mit einem GPS-Tracker ausgestattete Katze tot am Rand des Waldstücks bei Schönthal (Landkreis Cham).

Ein Projektil wurde bislang nicht gefunden, sagte der Sprecher. Deshalb sei auch unklar, welche Waffe zum Einsatz gekommen sein könnte. Die Hintergründe der Tat seien ebenfalls noch völlig offen.