Traktor kippt im Weinberg um - Mann schwer verletzt

Willanzheim (dpa/lby) - Bei Weinbergarbeiten in Willanzheim (Landkreis Kitzingen) ist ein 85-Jähriger mit seinem Traktor umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Erst Stunden später wurde er gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann verunglückte am Montagvormittag. Warum er mit seinem Traktor umstürzte, ist bislang unklar. Erst am späten Nachmittag entdeckte ein Angehöriger den 85-Jährigen und alarmierte den Rettungsdienst. Ob der Mann eingeklemmt war oder sich wegen seiner Verletzungen nicht befreien konnte, ist bisher nicht geklärt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.