Trockenheit: Dorf im Spessart muss Wasser sparen

Lohr (dpa/lby) - Die unterfränkische Stadt Lohr am Main beschränkt wegen der monatelangen Trockenheit den Wasserverbrauch im knapp 800 Einwohner zählenden Ortsteil Ruppertshütten. Rasensprengen und Blumengießen im Garten sind vorerst ebenso wenig erlaubt wie das Befüllen von Swimmingpools und Planschbecken. Privathaushalte dürfen auch Wege und Hausfassaden nicht mehr mit Wasser reinigen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ruppertshütten ist ein etliche Kilometer nördlich der eigentlichen Stadt Lohr gelegenes Dorf im Spessart.

Die Einschränkung des Wasserverbrauchs soll sicherstellen, dass für die Einwohner noch genügend Trink- und für die Feuerwehr Löschwasser zur Verfügung steht. Die Dorfbewohner sollen aber auch den Verbrauch von Trinkwasser auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Mainfranken ist die wärmste Region Bayerns, nach der langen Trockenheit ist der Grundwasserspiegel in den vergangenen Monaten vielerorts stark abgesunken. Einschränkungen des Wasserverbrauchs gab es in den vergangenen Monaten auch in anderen Orten Bayerns, zeitweise sogar in München.