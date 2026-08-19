Umgekippter Kranwagen blockiert Straße für viele Stunden

Bad Aibling (dpa/lby) - Ein Kranwagen ist im oberbayerischen Landkreis Rosenheim umgekippt und hat die Bundesstraße B15a viele Stunden lang blockiert. Der etwa 38 Tonnen schwere Lastwagen war am Morgen zwischen Kolbermoor und Großkarolinenfeld ins Fahrbahnbankett geraten. Danach war er zur Seite gekippt und auf dem Dach im Graben zum Liegen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bergung gestaltet sich schwierig

Wegen des hohen Gewichts und der Lage des Kranwagens gestaltete sich die Bergung nach Polizeiangaben äußerst schwierig. Die Bundesstraße musste bis zum Abend vollständig gesperrt werden. Auch das für den Abtransport eingesetzte Gespann wiege mehr als 70 Tonnen, deswegen müsse bei der weiteren Fahrtstrecke das Gesamtgewicht berücksichtigt werden.

Die umliegenden Feuerwehren übernahmen die Sperrung von Zufahrten und Fahrbahnen. Auch die Straßenmeisterei und das Landratsamt waren in die Maßnahmen eingebunden. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.