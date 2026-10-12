Unbekannte liefern sich Spritztour mit gestohlenen Golfcarts

Pähl (dpa/lby) - Drei Unbekannte sind in einen Golfclub in Pähl (Landkreis Weilheim-Schongau) eingebrochen und haben sich eine nächtliche Spritztour mit Golfcarts geliefert. Die Fahrt endete für zwei von ihnen mit einem Frontalzusammenstoß, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die drei Tatverdächtigen starteten in der Nacht auf Samstag drei Golfcarts durch einen Kurzschluss und drehten damit mehrere Runden über das Gelände des Clubs. Zwei der Täter verloren die Kontrolle und krachten mit ihren Golfcarts zusammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Das dritte Golfcart stellten die Unbekannten anschließend wieder ab. Ob sich die beiden Verunglückten bei dem Zusammenstoß verletzten, ist unklar. Alle drei flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.