München (dpa/lby) - Nach der Uraufführung von «Carpathia - Der Mythos der Untoten» vergeht einige Zeit, bis der Applaus des sonst so begeisterungsfähigen Publikums des Bayerischen Staatsballetts zunimmt. Allzu ungewohnt, auch beklemmend scheint das neue Werk von Edward Clug. Es geht darin um einen Vampir, der einen Reisenden in seine Fänge lockt, sich von dessen Frau angezogen fühlt und seine Macht immer weiter auf die Welt der Lebenden ausdehnt, bevor er schließlich eliminiert und damit erlöst wird.

Die Erzählung, zu der sich der aus Siebenbürgen («Transsilvanien») stammende Clug von Bram Stokers «Dracula»-Roman sowie den bekannten Verfilmungen durch Friedrich Wilhelm Murnau und Werner Herzog inspirieren ließ, ist das Auftragswerk kein herkömmliches Handlungsballett. Eher ein Tanztheater, mit Brüchen und Sprüngen statt eines leicht verständlichen linearen Ablaufs. Und mit einer Vielzahl bildstarker Szenen, bei denen immer wieder das komplette Ensemble die weitläufige Bühne des Münchner Nationaltheaters füllt.

Makabere Szenen auf pechschwarzer Bühne

Gleich zu Beginn lassen Tänzerinnen dumpfe Horn-Töne erklingen, bevor ihr unvermittelter schriller Schrei für den ersten Grusel-Moment sorgt. Damit ist die makabere Stimmung der nächsten beiden Stunden gesetzt. Sie wird neben einigen zarten Szenen der Liebenden nur noch von vereinzelten Slapstick-Momenten durchbrochen.

Fahles kaltweißes Licht erhellt die vollständig schwarz gehaltene Bühne, die wiederholt durch verschiebbare schwarze Elemente ergänzt wird. Mit Ausnahme knallroter Äpfel gibt es keine lebendigen Farben, stattdessen dominieren Schwarz, Weiß und Hautfarben.

Die düstere Stimmung wird noch verstärkt von der eigens komponierten Musik von Milko Lazar, die das Bayerische Staatsorchester unter Leitung von Simon Krečič mal zärtlich, häufiger aber mit einer rohen, zerstörerischen Wucht zur Geltung bringt. Ergänzt wird die Musik durch Geräusche, (Sprech-)Gesang oder Musikcollagen.

Überzeugende Solisten und höflicher Applaus für Clug

Das Staatsballett hatte im Vorfeld versprochen, dass sich Clug bei seiner Beschäftigung mit dem vielfach bearbeiteten Stoff von den kommerziellen Bildern abwenden werde, die sich in der modernen Kultur um den Mythos der Vampire angesammelt hätten. «Stattdessen holt er sich zurück, was einst aus seiner Heimat entlehnt wurde, und führt es an seinen Ursprungsort zurück: in die Karpatenlandschaft mit ihren archaischen Ritualen, ihrem zyklischen Zeitgefühl und ihrem vormodernen Verständnis des Geheiligten», hieß es.

So ganz schien Clug, der Direktor des Slowenischen Nationalballetts, den Nerv des Münchner Publikums damit aber nicht getroffen zu haben. Sein Applaus blieb freundlich, jedoch nicht euphorisch. Das Corps de ballet und die Solisten wurden nach der anfänglichen Zurückhaltung doch noch bejubelt.

Allen voran Soren Sakadales, der mit ausdrucksloser Mimik die Un-Lebendigkeit des Untoten grandios verkörperte. Auch der mit dem Vampir ringende Reisende Osiel Gouneo sowie die ausdrucksstarke Elisabeth Tonev als dessen Frau überzeugten, ebenso Violetta Keller als deren Freundin sowie Clark Eselgroth als der Verrückte.