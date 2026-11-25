Straubing (dpa/lby) - Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe und einer Segnung ist das historische Rathaus der Stadt Straubing offiziell wieder in Betrieb genommen worden. Rund 63 Millionen Euro kostete der Wiederaufbau nach einem verheerenden Feuer vor zehn Jahren.

Bei dem Festakt am Abend dankte Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) insbesondere den Feuerwehr- und Einsatzkräften, die an jenem 25. November 2016 darum gekämpft hätten, das Gebäude und vor allem die umliegenden Altstadthäuser zu retten.

Der frühere Baudirektor der Stadt, Wolfgang Bach, und Architekt Andreas Hild verdeutlichten, weshalb der Wiederaufbau so lange dauerte. Mit den eigentlichen Arbeiten habe erst 2020 begonnen werden können, bis dahin seien vorbereitende Maßnahmen gelaufen wie die Sicherung des von Feuer und Löschwasser schwer beschädigten Gebäudes, das Abtragen von Schutt, Planungen und das Aufbringen eines provisorischen Daches. Die Corona-Pandemie sei eine zusätzliche Herausforderung gewesen.

Altes wiederfinden, Neues entdecken

Weil der Wiederaufbau des Gebäudes, dessen Ursprünge ins 14. Jahrhundert reichen, nach heutigem Baurecht habe erfolgen müssen, sei eine reine Rekonstruktion nicht möglich gewesen, sagte Architekt Hild. Fluchtwege, Brandschutz und Barrierefreiheit hätten berücksichtigt werden müssen. So sei ein Verbund aus Alt und Neu entstanden, die Bürger könnten Altes wiedererkennen und Neues entdecken.

Als einen Ort, an dem Geschichte geschrieben und Entscheidungen getroffen werden, bezeichnete Markus Juppe, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Bayern, das Rathaus. Der Wiederaufbau zeige, dass nach einem schweren Einschnitt ein erfolgreicher Neuanfang möglich sei. Die Versicherung übernahm rund 31 Millionen Euro der Gesamtkosten.

Etwa 10 Millionen steuerte der Freistaat bei, knapp 6 Millionen zahlte der Bund und rund 16 Millionen Euro kamen von der Stadt Straubing. Die letzten Sanierungsarbeiten an dem Gebäude sollen im Frühjahr 2027 abgeschlossen werden.