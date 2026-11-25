Lille (dpa) - Ungeachtet des tagelangen Wirbels um Jamal Musiala sieht Bayern-Trainer Vincent Kompany beim Jungstar einen «totalen Fokus». Der Coach demonstrierte vor dem Champions-League-Spiel beim OSC Lille Geschlossenheit. «Wir haben unseren Kreis, unsere Bubble. Auch wenn es laut ist draußen, bei uns ist es ruhig.»

Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) hatten in der vergangenen Woche wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Am Dienstag war es schließlich zu einem Gipfeltreffen der Münchner Bosse mit Musialas Beratern gekommen. «Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung», lautet das gemeinsam vereinbarte weitere Vorgehen.

«Wenn Jamal nicht sein Talent hätte, hätte keiner darüber geredet. Er hat sein Talent. Das sind auch Waffen, um zu antworten. Das dauert manchmal», betonte Kompany.