Lille (dpa) - Im nasskalten Lille stapften Joshua Kimmich und Co. konsterniert über den Rasen, dankten kurz ihren Fans und verschwanden dann in die Kabine. Im ersten Spiel nach der schweren Verletzung von Harry Kane hat der FC Bayern München mit einer Not-Offensive um Aushilfsstürmer Konrad Laimer prompt die erste Saisonniederlage kassiert. Auch der seit Tagen in der Diskussion stehende Joker Jamal Musiala konnte die Pleite in Nordfrankreich nicht mehr abwenden.

Beim 1:2 (1:0) gegen den in der Champions League zuvor sieglosen OSC Lille entglitt dem personell arg gebeutelten deutschen Fußball-Meister das Spiel nach der Pausenführung total. Der direkte Achtelfinaleinzug ist wieder weit entfernt.

«Wir spielen eine sehr ordentliche erste Halbzeit. Wir waren griffig, hatten eine gute Energie und viele Zweikämpfe gewonnen. Das haben wir ein bisschen verloren in der zweiten Halbzeit. Das geht dann zu einfach. Wir haben nicht mehr geleistet, was wir leisten können. Wenn du in der Champions League nicht auf dein höchstes Level kommst, dann kriegst du null Punkte», sagte Laimer bei DAZN. Seine neue Rolle im Sturmzentrum sei ungewohnt gewesen. Er habe versucht, der Mannschaft zu helfen.

Bayern-K.o. in der zweiten Halbzeit

Dabei lief zunächst alles nach Plan. Abwehrchef Dayot Upamecano köpfte den Ball in der 15. Minute nach einer Ecke von Tom Bischof unbedrängt zur Führung ins Tor. Doch in der zweiten Halbzeit gelang nichts mehr.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte Upamecano in seiner Heimat zunächst noch Glück. Nach einer missglückten Kopfball-Rückgabe auf Torwart Jonas Urbig spitzelte OSC-Angreifer Ayase Ueda den Ball zum vermeintlichen 1:1 ins Tor (47.). Der Japaner hatte aber dabei Bayern-Kapitän Joshua Kimmich gefoult, wie der Videobeweis ergab. Das nicht gegebene Tor war aber kein Weckruf für die Münchner.

Eigentor von Pavlovic

Zunächst glich Ueda mit freier Schussbahn aus (62.). Und dann wurde es wild und kurios. Nach einem eigenen Eckball wurden die Bayern ausgekontert, wobei Aleksandar Pavlovic den Ball Slapstick-mäßig nach einem Pfostenschuss von Ethan Mbappé ins eigene Tor bugsierte (65.). Danach hatte Lille sogar weitere Chancen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte nach dem Verletzungsschock um Kane, der monatelang mit einem Syndesmoseriss ausfällt, tagelang getüftelt. Kein Kane, kein Olise, kein Gnabry, kein Saibari, kein Davies - wie sollte er vorne aufstellen? «Letzte Saison haben wir ungefähr 180 Tore geschossen - und 130 sind jetzt weg», hatte der Belgier am Vorabend in Lille gesagt.

Ein Startelfeinsatz der Rückkehrer Musiala und Luis Díaz war für ihn keine Option, beide saßen erstmal auf der Ersatzbank. «Der Druck ist heute nicht auf Jamal, nicht auf Lucho. Sie haben einen Weg zu gehen», sagte Kompany vor dem Anpfiff bei DAZN. Das Duo kam erst in der Schlussviertelstunde, konnte aber die erste Niederlage im 18. Saison-Pflichtspiel auch nicht mehr abwenden.

Laimer in der Spitze

Kompanys improvisierte Offensiv-Lösung sah so aus, dass Allrounder Laimer als Pressingmaschine die Kane-Position in der Spitze besetzte. Hinter dem Österreicher agierte Nationalspieler Pavlovic mit Schusskraft und Pass-Stärke als ballsicherer Zehner, flankiert von Lennart Karl und Nathaniel Brown auf den Flügeln. «Wir werden Intensität haben und Jungs, die auch ein Spiel entscheiden können», hatte Kompany versichert.

Rund laufen konnte diese nicht eingespielte Offensive kaum, auch wenn Pavlovic mehrfach aus der Distanz gefährlich schoss. Und Laimer verpasste das 2:0, als er an Torwart Berke Özer scheiterte (26.).

Viertes Tor von Upamecano

Besser machte es Upamecano. Sein 1:0 war sein viertes Saisontor, was einen persönlichen Rekord bedeutet. Am Vorabend hatte sich der Innenverteidiger noch auf der Pressekonferenz in Lille spaßeshalber als Stürmer angeboten. «Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht», sagte der 28-Jährige, für den das Spiel in Lille aus Jugendzeiten beim FC Valenciennes «ein bisschen ein Derby» war.

Nach einer dominanten ersten Hälfte verloren die Bayern nach der Pause inklusive Upamecano völlig die Kontrolle über das Spiel. Das Gastgeberteam von Trainer Davide Ancelotti, der einst in München als Assistent seines Vaters Carlo Ancelotti arbeitete, war plötzlich bestimmend auf dem Platz. Vor allem Mbappé und Ueda waren kaum aufzuhalten. Das Bayern-Mittelfeld war entblößt.