Ansbach (dpa/lby) - Nach einer Einbruchsserie in mehrere Solarparks in Mittelfranken hat die Polizei sechs Tatverdächtige festgenommen. Die sechs Männer befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls, wie die Polizei mitteilte.

In den vergangenen drei Monaten sollen die Täter mindestens achtmal in verschiedene Solarparks eingebrochen sein. Bei den Einbrüchen klauten die Täter nach Polizeiangaben kupferhaltige Stringkabel der Anlagen, die bis zu 80 Kilometer lang waren. Die entwendeten Kabel sollen insgesamt den Wert eines hohen sechsstelligen Euro-Betrags haben.

Ermittler prüfen Urheberschaft für andere Einbrüche

Am Dienstag vergangener Woche nahmen die Beamten sechs Tatverdächtige fest und stellten in ihrem Auto entwendete Kabel sicher. Die Männer sollen im Alter zwischen 23 Jahren und 37 Jahren sein. Die Polizei ermittelt derzeit, ob den Tatverdächtigen weitere Einbrüche in Solarparks in Mittelfranken und in anderen Teilen Deutschlands zugeordnet werden können.