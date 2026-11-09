Verdächtiges Paket an Bushaltestelle löst Polizeieinsatz aus

Straubing (dpa/lby) - Ein verdächtiges Paket an einer Bushaltestelle in Straubing hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Worum genau es sich bei dem herrenlosen Paket handelt, sei bisher nicht bekannt, sagte eine Sprecherin.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Paket der Polizei gegen 9.15 Uhr gemeldet. Laut der Sprecherin handelt es sich um ein etwa 30 Zentimeter breites Paket, das ohne erkennbaren Besitzer an der Haltestelle abgestellt worden war. Verdächtig sei, dass es nicht wie ein gewöhnliches Paket aussieht. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und bittet die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden. Fachpersonal begutachte jetzt den Gegenstand, so die Sprecherin. Für die Bevölkerung besteht demnach keine Gefahr. Der Busverkehr umfahre die betroffene Haltestelle.