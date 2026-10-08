Verfolgungsjagd nach Streit im Straßenverkehr

Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) - Bei einem Streit in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) soll ein Mann eine Frau ins Gesicht geschlagen haben - daraufhin soll sie den 48-Jährigen mit dem Auto angefahren haben. Anschließend lieferten sich beide eine Verfolgungsjagd mit Auto und Lastwagen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben eines Sprechers zufolge ging dem Streit ein länger bestehender Konflikt voraus. Begonnen hatte die Auseinandersetzung am Mittwochabend auf einer Straße im Ort, wo der Mann die 37-Jährige zunächst beleidigte, mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr Handy zerstörte.

Als sie in ihr Auto stieg, stellte sich der 48-Jährige vor den Wagen. Die Frau beschleunigte und erfasste den Mann, der über die Motorhaube geschleudert und verletzt wurde.

Überholmanöver auf dem Gehweg

Danach setzte sich der Mann in seinen Lastwagen und fuhr davon. Die 37-Jährige habe den 40-Tonner verfolgt und ihn schließlich über den Gehweg überholt. Dann habe sie den 40-Tonner ausgebremst. Am Straßenrand kam es zu einer zweiten Schlägerei.

Beim Eintreffen der Polizei waren beide geflüchtet. Sie wurden aber später von der Polizei ermittelt und getrennt angetroffen. Gegen beide wird nun ermittelt. Was zu der Eskalation geführt hat, ist bisher unklar.