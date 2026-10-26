Verletzter Schwan sorgt für ICE-Streckensperrung

Gemünden am Main (dpa/lby) - Wegen eines verletzten Schwans musste die ICE-Strecke bei Gemünden am Main etwa 40 Minuten lang gesperrt werden. Der Vogel saß am Freitag direkt an den Bahngleisen im Landkreis Main-Spessart, wie die Bundespolizei mitteilte.

Eine Streife fing den Schwan ein und übergab ihn an eine ehrenamtliche Helferin eines Wildtierschutzvereins. Diese brachte das Tier zur Untersuchung in eine Tierklinik.

Dort gab es Entwarnung: Der Schwan hatte ein kleines Loch in der Leistengegend sowie eine oberflächliche Verletzung am Fuß. Nun wird das Tier auf einer Pflegestelle des Wildtierschutzvereins versorgt und aufgepäppelt.