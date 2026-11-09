Vier Einbrüche in Bayreuth - Polizei sucht Zeugen

Bayreuth (dpa/lby) - Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 100.000 Euro haben unbekannte aus einem Einfamilienhaus in Bayreuth gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus.

Die Bewohner waren am Wochenende nicht zu Hause und bemerkten den Diebstahl erst bei ihrer Rückkehr, so der Sprecher. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Am Haus entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

In Bayreuth kam es am Wochenende noch zu drei weiteren Einbrüchen. Auch in Kulmbach brachen Diebe in ein Haus ein. Ob zwischen den Diebstählen ein Zusammenhang besteht, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht nach Zeugen.