Wegner über Aigner: «unglaublich engagierte Politikerin»

Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin begrüßt. «Ich freue mich über die Nominierung von Ilse Aigner», schrieb Wegner in einem Post auf der Plattform X.

«Ich habe sie als unglaublich engagierte Politikerin kennengelernt, die mit viel Herzblut, klaren Werten und großer Bodenständigkeit für die Menschen da ist», führte Wegner weiter aus.

«Würde mich von Herzen freuen»

«Sie ist emphatisch, wertschätzend und zugewandt - gute und wichtige Eigenschaften für unser Staatsoberhaupt.» Über Parteigrenzen hinweg sei die derzeitige Präsidentin des Bayerischen Landtags sehr anerkannt. «Ich würde mich von Herzen freuen, wenn mit ihr endlich eine Frau an der Spitze unseres Staates steht», betonte Wegner.

Der CDU-Vorstand hat Aigner auf Vorschlag von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz offiziell nominiert. Sollte sie am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze der Bundesrepublik.

Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in dem Gremium, das sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammensetzt.