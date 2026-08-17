Wald- und Flächenbrand in Waldaschaff gelöscht

Waldaschaff (dpa/lby) - Der Wald- und Flächenbrand in im unterfränkischen Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) ist gelöscht. Am späten Sonntagabend meldete die Feuerwehr, dass der Einsatz zurückgefahren werde, da alle festgestellten Brandstellen und Glutnester abgelöscht seien. Das Gebiet werde aber weiterhin kontrolliert.

Seit Samstagnachmittag seien rund 1.000 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, hieß es. «Insbesondere die Kombination aus großer Hitze, Trockenheit, Wind, schwierigem Gelände und teilweise tief im Waldboden liegenden Brandnestern stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen.» Teilweise habe man Brandnester, die tief im Boden lagen, mit Baggern freilegen müssen. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Durch den «massiven Einsatz» sei es gelungen, zu verhindern, dass die Flammen auf eine angrenzende Wohnbebauung und einen unmittelbar gefährdeten Waldkindergarten übergriffen, hieß es von der Feuerwehr.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt sieben Feuerwehrleute leicht verletzt, zudem wurde auch eine verletzte Passantin versorgt.