Erlangen (dpa/lby) - Ein Schiff aus dem Jahr 1902 ist in Mittelfranken auf dem Main-Donau-Kanal liegengeblieben. Grund war ein Leck, das für rund 30 Zentimeter hohes Wasser im Maschinenraum sorgte, wie ein Polizeisprecher berichtete. Demnach wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war am Vormittag vor Ort.

Weil das Schiff so alt sei, könne eine Materialermüdung Grund für den Wassereinbruch gewesen sein. Der Stahl, der im Baujahr des Schiffs verwendet worden sei, sei nicht durch Material wie Kunststoff verstärkt worden. Die winterliche Kälte könne einem so alten Schiff zusetzen und das Material porös werden lassen, sagte der Sprecher. In Fürth habe es vor drei Wochen einen ähnlichen Fall gegeben.