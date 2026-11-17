München (dpa) - Der Weltranglistenerste Alexander Zverev hat seine Zusage für die BMW Open im kommenden Jahr in München gegeben. Der Hamburger wird bei dem Sandplatzturnier vom 10. bis zum 18. April 2027 ebenso aufschlagen wie Titelverteidiger Ben Shelton und French-Open-Finalist Flavio Cobolli. Dies teilten die Veranstalter des Tennis-Events mit.

«Ich freue mich riesig, 2027 wieder bei den BMW Open by Bitpanda in München dabei zu sein. Vor den deutschen Fans zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen», erklärte Zverev, der auf dem Gelände des MTTC Iphitos bereits dreimal gewinnen konnte (2017, 2018 und 2025). In diesem Jahr war im Halbfinale gegen Cobolli Schluss. Mit einem vierten Titel in Münchner würde Zverev Rekordchampion werden.

Drei Attraktionen für München

Der US-Amerikaner Shelton konnte sich in diesem Jahr im Münchner Finale gegen Cobolli aus Italien erstmals in die Siegerliste des ATP-500-Events eintragen. «München wird für mich immer ein besonderer Ort bleiben, nachdem ich hier in diesem Jahr gewinnen konnte. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr, darauf, die besondere Atmosphäre wieder zu spüren und hoffentlich meinen Titel verteidigen zu können», sagte Shelton.

«Mit Alexander Zverev, Ben Shelton und Flavio Cobolli können wir schon früh drei herausragende Spieler dieser Saison für die BMW Open by Bitpanda 2027 präsentieren. Dass Alexander als aktueller Weltranglistenerster in unserem Aufgebot steht, ist natürlich etwas ganz Besonderes - für unser Turnier ebenso wie für die Tennisfans in München», befand Turnierdirektor Patrik Kühnen.