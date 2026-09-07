Wetterwechsel in Bayern: Auf Sonne folgen Wolken und Regen

München (dpa/lby) - Nach einem sonnigen Wochenende sollten die Menschen in Bayern wieder eher an einen Regenschirm denken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zur Mitte der Woche einen Wetterwechsel an. Bereits am Montagmorgen sollen dichte Wolken am Himmel des Freistaats aufziehen. Gelegentlich könne es bereits ein paar Tropfen regnen. Gegen Nachmittag kommt dann von Baden-Württemberg noch einmal die Sonne raus.

Die Temperaturen steigen dazu am Untermain auf bis zu 31 Grad. Mit Höchstwerten um die 23 Grad bleibt es im Frankenwald und Oberpfälzer Wald dagegen deutlich kühler.

Am Dienstag bleibt es dann vor allem in der Oberpfalz noch sonnig. Sonst ziehen im Laufe des Tages vermehrt Wolken auf. Am Abend steigt dann von Unterfranken her Regen kommen. Die Temperaturen bleiben sehr warm bis heiß bei Maximalwerten zwischen 26 und 31 Gerad.

Zur Wochenmitte wird es im Süden des Freistaats verbreitet Regen. Vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Auch im Norden ist im Verlauf des Tages mit einzelnen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen fallen dazu auf 17 bis 22 Grad.