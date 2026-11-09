Wie viel Geld für Missbrauchsopfer? Neue Hilfe für EKD

Würzburg (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) soll mit einer neuen Orientierungshilfe zu Fällen sexualisierter Gewalt möglichst vergleichbar über die Entschädigung für Betroffene entscheiden können. Diese Empfehlungen sollen die Anerkennungskommissionen in den Landeskirchen und bei der Diakonie dabei unterstützen, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.

«Es braucht verbindliche Regelungen und verlässliche Strukturen, damit Kirche und Diakonie ihrer Verantwortung gerecht werden», sagte die Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt, Dorothee Wüst, bei der Synode der EKD in Würzburg. Das Forum ist der zentrale Ort der Diskussion zwischen Betroffenen und Beauftragten aus Kirche und Diakonie und hat die Orientierungshilfe ausgearbeitet.

Dem Papier zufolge setzen sich die Leistungen grundsätzlich aus zwei Teilen zusammen: «einer individuellen Leistung, die die Tat und ihre Folgen und das Verhalten der Institution berücksichtigt» und einer pauschalen Leistung in Höhe von 15.000 Euro.

Leitplanken für die Höhe der Leistung

«Das gemeinsame Ziel war und ist, dass Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, unabhängig vom Ort des Geschehens nach denselben Grundsätzen Anerkennung erfahren», erklärte Wüst. Es dürfe für die Anerkennung erlittenen Unrechts keinen Unterschied machen, «in welcher Landeskirche oder welchem diakonischen Verband ein Mensch sexualisierte Gewalt erfahren hat», sagte Wüst. «Betroffene Menschen dürfen nicht erneut mit unterschiedlichen Maßstäben und Verfahren konfrontiert werden.» Regionale Sonderwege müssten korrigiert werden.

Die unverbindliche Orientierungshilfe, die den 128 Synodalen vorgelegt wurde, enthält zwölf fiktive Fälle sexueller Gewalt, «die sich hinsichtlich der Taten, ihrer Folgen und des Verhaltens der Institutionen unterscheiden», erklärte Wüst. «Und für jeden Fall werden mögliche Anerkennungsleistungen diskutiert.»

Detlev Zander, Mitglied der Gruppe der Betroffenen, sagte: «Wichtig ist für uns, dass wirklich jeder Fall individuell bewertet wird. Und dass es keine Obergrenze gibt.» An manchen Stellen hätten sich die Verhandlungen für ihn wie Schachern angefühlt.

Tausende Betroffene

Menschen, denen in der evangelischen Kirche und der Diakonie sexualisierte Gewalt angetan wurde, warten zum Teil seit vielen Jahren auf Anerkennung. «Wir entscheiden heute nichts mehr zum Thema sexualisierte Gewalt, bei dem Betroffene sexualisierter Gewalt nicht mitgeredet haben», hatte Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich zum Auftakt der Synode am Sonntag versprochen.

In Würzburg geht es unter anderem um Konsequenzen aus den Ergebnissen der Anfang 2024 veröffentlichten unabhängigen Forum-Studie. Demnach sind Betroffene sexualisierter Gewalt jahrzehntelang von der evangelischen Kirche alleingelassen worden. Mindestens 2.225 betroffene Kinder und Jugendliche und 1.259 mutmaßliche Täter wurden dokumentiert. Es war die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt bei den Protestanten.

Die 7. Tagung der 13. Synode der EKD findet bis zum 11. November in der Mainstadt im Norden Bayern statt. Jede Kirchengemeinde gehört einer der 20 evangelischen Landeskirchen an, die gemeinschaftlich die EKD bilden. Insgesamt zählen knapp 17,4 Millionen Menschen zur EKD, die Synode ist ihr Kirchenparlament.