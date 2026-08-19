Wiesntrommler-Ampeln in Rosenheim

Rosenheim (dpa/lby) - Ab sofort geben traditionelle Musiker den Takt im Rosenheimer Straßenverkehr an: An zwei Fußgängerampeln nahe dem Herbstfestgelände regeln nun sogenannte Wiesntrommler den Weg über die Straße.

Die neuen Ampelmotive ersetzen die bisherigen klassischen Symbole, wie die Stadt mitteilte. Ein gehender Trommler in Grün bedeutet freie Fahrt für Fußgänger, während die rote Figur in stehender Haltung zum Warten mahnt.

Der Wiesntrommler gilt als traditionsreiches Symbol des Herbstfestes. Beide Ampelmännchen sollen auch nach dem Fest installiert bleiben. Die Aktion gehe auf eine Initiative des Wirtschaftlichen Verbands der Stadt und des Landkreises Rosenheim zurück.