WM-Trio zurück, Musiala fehlt - «Hoffe, wir gewinnen alles»

München (dpa) - Als Harry Kane zusammen mit Bayern-Spielerin Jovana Damnjanovic und einem Einlaufkind auf den Rasen schritt, war der Jubel der Fans besonders groß. Der Bundesliga-Torschützenkönig ist fünf Tage vor dem Supercup-Duell mit Borussia Dortmund ebenso wie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano auf dem Trainingsrasen zurück. Beim Teamday der Fußballerinnen und Fußballer des deutschen Rekordmeisters vermissten die Anhänger dagegen Jamal Musiala, der beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) große Sorgen bereitet hatte.

Musiala fehlt zwei Tage nach Schreckmoment

Der Mittelfeldstar hatte in der Schlussphase am Samstag zum Schrecken von Fans und Mitspielern regungslos auf dem Rasen gelegen. Nachdem auch der Notarzt schon auf das Feld gelaufen war, konnte Musiala letztlich eigenständig, wenn auch benommen, vom Rasen gehen. «Das Wichtigste, es geht ihm gut», hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt. Einen Grund für die Probleme von Musiala nannte der Verein zunächst nicht.

Wie Musiala trainierte auch Konrad Laimer, der gegen Leipzig angeschlagen ausgewechselt worden war, am Montag im regnerischen München nicht mit. Die lange verletzten deutschen Nationalspieler Serge Gnabry und Lennart Karl nahmen dagegen an der Einheit teil. Die Trainingsgruppe der Profis ergänzten Felipe Chávez, Filip Pavic, David Santos Daiber, Wisdom Mike, Cassiano Kiala, Maycon Cardozo und Tim Binder.

Bundesliga-Torschützenkönig Kane sowie die Franzosen Olise und Upamecano, die als die am längsten bei der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigten Münchner Stars aus dem Urlaub zurück sind, haben richtig Bock, wieder zu kicken.

Upamecano mit großen Zielen

«Ich bin fit und erstmal zufrieden, jetzt wieder zurück zu sein», sagte der Innenverteidiger Upamecano im Club-Interview. «Ich hoffe, wir gewinnen alles diese Saison.» Nach dem Double aus Pokal und Meisterschaft greifen die Bayern nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Champions League auch in Europa wieder an.

Zuvor testet Trainer Vincent Kompany sein Team noch einmal. Am Dienstag (18.00 Uhr) laufen die Münchner zu einem Vorbereitungsspiel bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim auf. «Es geht darum, die Feinheiten abzustimmen und uns möglichst gut auf den Supercup vorzubereiten. Ich habe ein gutes Gefühl für Samstag», sagte Bayern-Verteidiger Josip Stanisic.

Kimmich: Das gehört zur Philosophie des Vereins

Am Teamday ließen sich die Stars von Männer- und Frauen-Team von den Fans gerne am Campus bejubeln. «Es gehört zur Philosophie des Vereins, dass man viele öffentliche Trainings macht. Da ist der FC Bayern ein sehr besonderer Club. Bei anderen großen Clubs und Topclubs wird sowas gar nicht gemacht», sagte Kimmich.

Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn machte nach ihrer Schulterverletzung, wegen der sie auch das Supercup-Spiel der Münchner gegen den VfL Wolfsburg (3:0) verpasst hatte, Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. «Mir geht es super, ich bin wieder im Mannschaftstraining. Wir sind alle gut drauf und freuen uns auf den Bundesliga-Start. Mit dem Supercup haben wir nochmal guten Rückenwind bekommen», sagte Gwinn. Sie hatte sich beim Länderspiel im April in Österreich die linke Schulter ausgekugelt und wurde nach Saisonende operiert.