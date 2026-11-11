Wolfsburg-Frauen gegen Bayern: Viele Fragen - und ein Coup?

Wolfsburg (dpa) - In ihrer Rolle als Herausforderer des FC Bayern haben sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg inzwischen eingerichtet. Die Titel gingen zuletzt an den Dauerrivalen aus München. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Doublegewinner wittert der Vizemeister aber seine große Chance. «Momentan sind sie uns vielleicht einen Schritt voraus, aber auf dem Platz sehe ich uns auch nicht chancenlos. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den FC Bayern München am Samstag schlagen können», sagte Vanessa Bernauer.

Wachablösung - und Abgang von Popp und Kellermann

Die 38 Jahre alte Schweizerin hatte im Sommer Ralf Kellermann beim Champions-League-Gewinner von 2013 und 2014 abgelöst. Der langjährige Erfolgsmanager wechselte - ebenso wie Topstar Alexandra Popp - zu Borussia Dortmund. Die nationale Wachablösung war schon vorher vollzogen: Die Bayern-Frauen gewannen zuletzt dreimal die Meisterschaft.

«Aktuell machen sie in München vieles richtig, das muss man definitiv anerkennen. Der FC Bayern München verfügt als Marke über eine hohe Strahlkraft, die wirtschaftliche Komponente und die Attraktivität des Standorts München tun da ihr Übriges», sagte Bernauer der dpa.

Ein vielversprechendes 8:0

In der Bundesliga-Tabelle sind die Wolfsburgerinnen jedoch dran: Nur drei Punkte sind sie vor dem Schlager am Samstag (17.55 Uhr/DAZN, MagentaSport, ARD-Livestream) in der Volkswagen Arena hinter München zurück. Wäre da nicht die für den VfL überaus ärgerliche 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim gewesen, dann läge Wolfsburg gleichauf.

Wie das Team von Trainer Stephan Lerch dann aber im DFB-Pokal Hoffenheim mit 8:0 vom Platz fegte, sagt viel über dessen Topform aus. Und zuletzt setzten sich die VfL-Frauen mit 3:1 bei Verfolger Eintracht Frankfurt durch. «Wir haben uns in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen geholt. Das wollen wir natürlich auch in das Bayern-Spiel mitnehmen», sagte VfL-Kapitänin Svenja Huth.

Ella Peddemors derzeit beste Torjägerin in der Liga

Im Kader mit den deutschen Nationalspielerinnen Janina Minge, Camilla Küver, Stina Johannes, Sophia Kleinherne und Cora Zicai glänzte zuletzt vor allem Ella Peddemors: Die Niederländerin führt die Bundesliga-Torschützenliste mit elf Treffern an und wird über die Saison hinaus kaum zu halten sein.

Offen ist auch die Zukunft von Stephan Lerch. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Der Verein möchte ihn halten, der 42-Jährige zögert aber. «Unter anderem sprechen wir auch über die nötige infrastrukturelle Entwicklung», sagte Lerch der «Wolfsburger Allgemeine». «Das ist aber nur eines von mehreren Puzzleteilen.» Es gehe ihm um die generelle Ausrichtung: «Der Frauenfußball hat sich national wie international gerade in den letzten Monaten noch einmal extrem schnell entwickelt.»

Entscheidung über neues Trainingszentrum

Seit Jahren kämpfen die VfL-Frauen um ein neues Frauenfußball-Zentrum, das auch die abgewanderte frühere DFB-Kapitänin Popp immer wieder angemahnt hatte. Dieser Tage soll eine Entscheidung über die Bau- und Zeitpläne fallen - in räumlicher Nähe zum Trainingscamp der VfL-Männer und zum AOK-Stadion. Bisher ist die Abteilung Frauenfußball am Elsterweg untergebracht.

Bernauer spricht von einer «spannenden Phase der Neuausrichtung, sportlich wie strukturell». «International haben wir das Aus in der Champions League verarbeitet und den Women's Europa Cup als neue Challenge angenommen. Strukturell sind wir gerade dabei, Themen anzuschieben», sagte die frühere VfL-Spielerin.

Und die VW-Krise, die auch viele Fragen zur Zukunft des Männer-Bundesligisten aufwirft? «Wolfsburg wird auch perspektivisch ein attraktiver Standort für den Frauenfußball bleiben - davon sind wir überzeugt», versicherte Bernauer. «Natürlich befinden wir uns gerade - mit Blick auf die Situation bei Volkswagen sowie die allgemeine Entwicklung im Frauenfußball - in herausfordernden Zeiten. Doch Volkswagen weiß auch um den Wert der Frauenmannschaft als ein starker Imageträger für Volkswagen, den VfL und die Stadt.»