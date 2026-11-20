Furth im Wald (dpa/lby) - Bei verstärkten Lkw-Kontrollen an einem Grenzübergang bei Furth im Wald (Landkreis Cham) hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt - vor allem bei der Ladungssicherung und wegen Überladung. Einige Mängel waren den Angaben zufolge eine erhebliche Gefahr für den Verkehr.

Ein Lastwagen hatte knapp 24 Tonnen Betonteile geladen, die nur mangelhaft gesichert waren. Mehrere Spanngurte waren eingerissen und Antirutschmatten fehlten. Im Zuge der Kontrolle wurden auch einige Autos überprüft. Besonders auffällig war ein Wagen, dessen hintere Reifen kaum noch Profil hatten. Zudem waren die Rücklichter mit dunkler Folie überklebt und im Motorraum befand sich ein nicht zugelassenes Bauteil. Beide Fahrzeuge durften nicht weiterfahren. Die Beamten führten die Kontrollen am Mittwoch und Donnerstag durch.

Mehrere weitere Fahrer hatten ihre Fahrzeuge teils um bis zu 30 Prozent überladen oder waren zu schnell unterwegs. In allen Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitsverfahren ein - die Fahrer mussten Sicherheitsleistungen zahlen.