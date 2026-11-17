Tutzing (dpa/lby) - Ein Regionalzug ist an einem Bahnübergang bei Tutzing (Landkreis Starnberg) in eine beschädigte Oberleitung gefahren und liegen geblieben. Mehrere Äste waren wegen des starken Windes auf die Leitung gestürzt und hatte sie heruntergerissen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Verletzt worden sei niemand.

Demnach kam der Zug auf dem Weg von Weilheim nach München am Montag kurz vor dem Bahnübergang Diemendorf zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr rückte an und evakuierte die rund 150 Fahrgäste mit Hilfe von Rettungsplattformen aus dem Zug bis zum Bahnübergang. Ein Bus brachte sie von dort nach Tutzing.

Die Rettung verlief geregelt, Panik sei nicht aufgekommen, so die Sprecherin. Insgesamt waren 89 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch die Bundespolizei und Notfallmanager der Deutschen Bahn waren vor Ort, hieß es. Der Zug musste abgeschleppt werden. Es kam zu Zugausfällen. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Im Laufe des Vormittags soll die Strecke wieder freigegeben werden.