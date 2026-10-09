Zug stößt mit Auto zusammen - kurz zuvor ähnlicher Vorfall

Oberhaching (dpa/lby) - Durch den Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug in Oberhaching (Landkreis München) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ein 80-jähriger Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 80-Jährige mit seinem Auto einen Bahnübergang überqueren. Während er mit seinem Auto auf den Gleisen war, schlossen sich die Bahnschranken, hieß es. In der Folge sei ein Zug mit dem Auto zusammengestoßen. Der Lokführer sei dadurch leicht verletzt worden. Am Auto des 80-Jährigen sei ein Totalschaden entstanden und der Triebwagen des Zugs sei schwer beschädigt und geborgen worden.

Auch die Schrankenanlage sei so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr funktionsfähig war. Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Hinweise, dass es wenige Stunden zuvor schon zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, bei dem sich die Schranken ebenfalls trotz eines Autos auf den Gleisen geschlossen hätten. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs sei es dabei nicht gekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.