Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A72

Weischlitz (dpa) - Auf der A72 ist in Fahrtrichtung Hof nahe der Landesgrenze zwischen Sachsen und Bayern ein Auto mit einem Lkw kollidiert. Der 59 Jahre alte Fahrer des Pkw und seine 57 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer, der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto war auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve vom linken Fahrstreifen abgekommen. Auf der rechten Spur kollidierte es mit dem Lkw. Den Angaben zufolge wurde der Pkw zwischen Sattelzug und Auflieger eingeklemmt und ein Stück mitgeschleift. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 35.000 Euro. Die Autobahn war für eine Stunde in Richtung Hof voll gesperrt.