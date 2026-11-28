Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel hat seinen WM-Titel vor einer Riesenkulisse in Düsseldorf erfolgreich und mühelos verteidigt. Der Bochumer gewann seinen ersten Verteidigungsboxkampf um den Gürtel des Verbands WBC vor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena gegen den deutlich unterlegenen Albaner Nelson Hysa, der seine erste Profi-Niederlage erlebte und verdient verlor. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Danke an jeden einzelnen, der hier ist», rief Kabayel nach seinem Sieg im Ring ins Mikrofon.

Der für seine Körpertreffer berüchtigte Kabayel feierte seinen 28. Sieg und bleibt damit ungeschlagen. Der 34-Jährige siegte durch technischen Knockout nach zwei von zwölf angesetzten Runden. Im Sommer hatte der Hüne aus dem Ruhrpott nach einer Titel-Niederlegung kampflos als erster Deutscher seit Max Schmelings Niederlage 1932 den Titel getragen.

Ohrenbetäubende Kulisse

In der rheinischen Metropole schallten schon lange vor Beginn «Agit»-Sprechhöre durch die Arena mit geschlossenem Dach, zahlreiche albanische Fans hielten dementsprechend dagegen. Schon allein beim Einblenden von Kabayel beim Aufwärmen wurde es ohrenbetäubend. Die Kurdistan-Flaggen dominierten auf den Rängen, Kabayel hat kurdische Wurzeln.

Zehn Monate nach seinem letztmaligen Kampf wirkte Kabayel deutlich fitter als sein Kontrahent. Der Albaner umklammerte Kabayel fortlaufend. Zwar setzte auch Hysa einige Treffer, wirkte konditionell aber komplett überfordert. Schon in der zweiten Runde wurde das Handtuch geworfen. Vor den Augen von Fußball-Promis wie dem Kölner Said El Mala feierte Kabayel einen komplett ungefährdeten Sieg.

Im Sommer zum Champion ernannt

Bislang hat noch kein deutscher Profi im Schwergewicht seinen Titel hierzulande verteidigt. Schmeling hat seine Kämpfe jeweils in den USA ausgetragen. Den ersten gewann er gegen Young Stribling und im zweiten unterlag er im Rückkampf gegen Jack Sharkey.

Danach hatte es gut 94 Jahre keinen deutschen Schwergewichtschampion gegeben, ehe Kabayel in seinem Urlaub in diesem Sommer vom Interims- zum Weltmeister ernannt wurde. Der ukrainische Star Oleksandr Ussyk hatte seine drei Titel niedergelegt.

Ganz so lang wie auf einen deutschen Schwergewichtschampion mussten die Deutschen nicht auf einen WM-Kampf warten. Zuletzt gab es vor elf Jahren einen ähnlich großen Boxabend, als der Ukrainer Wladimir Klitschko im selben Stadion in Düsseldorf eine niederschmetternde Pleite gegen den Briten Tyson Fury erlitt und so seine drei WM-Titel verlor.