Dresden (dpa) - Nach dem Zweitliga-Fußballspiel zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli hat es auf dem Gelände des Rudolf-Harbig-Stadions einen großen Polizeieinsatz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, laufen seit dem Nachmittag «umfangreiche Exekutivmaßnahmen». Bei dem ungewöhnlichen Einsatz waren auch Polizeikräfte aus Bayern und Berlin beteiligt.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen 87 Angehörige der Gruppierung «Ultras Dynamo» wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. «Ausgangspunkt waren Erkenntnisse zur Gruppierung "Ultras Dynamo" aus mehreren vorangegangenen Strafverfahren», heißt es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei wurden nach dem Spiel, das Dynamo 2:1 gewonnen hatte, noch auf dem Gelände des Stadions insgesamt etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung der «Ultras Dynamo» umstellt.

Zudem wurden laut Mitteilung im Rahmen der Ermittlungen Wohnungen und weitere Gebäude in Dresden durchsucht «sowie punktuell an anderen Orten im Freistaat Sachsen». Ziel der Durchsuchungen sei die Sicherung von Beweismitteln. Der Einsatz begann laut Polizei planmäßig nach Beendigung des Spieles.