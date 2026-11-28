Berlin (dpa) - Im Schatten der Causa Musiala hat der FC Bayern nach einem Blackout von Mittelfeldchef Joshua Kimmich den nächsten sportlichen Rückschlag kassiert. Die ersatzgeschwächten Münchner kamen in der Fußball-Bundesliga nach der Roten Karte für den Nationalmannschaftskapitän in Unterzahl nur zu einem 0:0 beim alten Nordrivalen Hamburger SV. Damit könnte Tabellenführer Borussia Dortmund mit einem Sieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen auf vier Punkte davonziehen.

Im Tabellenkeller hat Aufsteiger FC Schalke 04 eine heftige 1:8 (0:3)-Pleite im Aufsteiger-Duell beim SC Paderborn kassiert. Die Königsblauen bleiben aber auf dem Relegationsplatz, weil der 1. FC Union Berlin beim FSV Mainz 05 in der Schlussphase ein gewonnen geglaubtes Spiel noch aus der Hand gab. Die Köpenicker mit dem umstrittenen Coach Mauro Lustrinelli unterlagen mit 1:2 (1:0) beim Team des einstigen Union-Erfolgstrainers Urs Fischer. Damit wird die Luft für Lustrinelli immer dünner.

Auch der so furios gestartete Neuling SV Elversberg befindet sich im Abwärtstrend. Die Saarländer kassierten mit dem 0:5 (0:3) beim 1. FC Köln die dritte Niederlage in Serie und rutschten in die untere Tabellenhälfte. Tabellenletzter bleibt Borussia Mönchengladbach nach dem 3:3 am Freitag bei Werder Bremen.

Kimmich zieht Rössing-Lelesiit an den Haaren

Im Hamburger Volksparkstadion sorgte Kimmich kurz vor der Pause für den großen Aufreger. Der als Kapitän fungierende 31-Jährige, der erst unter der Woche die Bayern-Bosse wegen des Umgangs mit dem Gesundheitszustand von Jamal Musiala scharf attackiert hatte, ließ sich zu einer Tätlichkeit gegen Alexander Rössing-Lelesiit hinreißen. Kimmich zog dem Norweger an den Haaren und flog dafür vom Platz.

Dabei hatten die Bayern ohnehin schon große Personalsorgen. Erst am Freitag war auch Musiala, dessen Gesundheit zur Dauerdebatte beim Meister geworden ist, wegen einer Muskelverletzung ausgefallen. Bayern-Sportvorstand Max Eberl nannte es «eine menschliche Tragödie, was sich da abspielt».

Neben Musiala fehlten in Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Manuel Neuer und Alphonso Davies weitere Leistungsträger. So standen unter anderem die Youngster Noah Codjo-Evora und Bara Sapoko Ndiaye in der Startelf. Auf der Gegenseite kam Mario Vuskovic nach vierjähriger Dopingsperre zu seinem Comeback - und das gleich als Abwehrchef der Hamburger.

In Mainz ließ Janik Haberer (37.) die Berliner lange auf einen Sieg hoffen, doch Phillip Tietz (85.) und Anthony Caci (90.+2) drehten in der Schlussphase das Spiel. Damit durften die Mainzer nach fünf Pflichtspiel-Pleiten wieder jubeln.

Heftige Schalke-Pleite

Schalke ist nun schon seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. Jano ter Horst (21.) und zweimal Stefano Marino (39. und 45.+4) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Steffen Tigges (45.), erneut Marino (57.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic per Foulelfmeter (85.) und Felix Götze (90.+6) machten im zweiten Durchgang ein Schützenfest perfekt, für Schalke gelang nur Adil Aouchiche (59.) der Ehrentreffer.

Ähnlich lief es in Köln: Dreimal Marius Bülter (8., 39. und 63.) sowie zweimal Nationalspieler Said El Mala (16. und 68.) schossen den FC zum Kantersieg gegen Elversberg.