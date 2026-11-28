Lusail (dpa) - Mercedes-Fahrer George Russell hat sich die Pole Position für das vorletzte Formel-1-Saisonrennen in Katar geschnappt. Der Brite setzte sich in der Qualifikation von Lusail vor Weltmeister Kimi Antonelli im zweiten Silberpfeil durch. Schon in allen drei Trainingseinheiten hatte Mercedes dominiert, in den Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) geht das Weltmeister-Team als klarer Favorit. «Das Auto war einfach wundervoll während des ganzen Wochenendes», meinte Russell zufrieden.

Von Platz drei startet Vorjahres-Champion Lando Norris im McLaren. Max Verstappen, der in den vergangenen drei Jahren in Katar stets gewonnen hatte, musste sich mit Rang sechs begnügen. Zuletzt hatte sich der Red-Bull-Fahrer noch in starker Form präsentiert. Bei drei der jüngsten vier Grand Prix fuhr der Niederländer als Erster über die Ziellinie und hat die Vize-Weltmeisterschaft fest im Visier.

Enttäuschend verläuft das vorletzte Grand-Prix-Wochenende bislang für das Team Ferrari, das zuletzt wegen des Fahrerzoffs zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Aufruhr war. Die beiden Starpiloten waren in Las Vegas erneut kollidiert und hatten auf Druck von Teamchef Frédéric Vasseur in Lusail ein weiteres Krisengespräch geführt. Ob ein Verhaltenskodex vereinbart wurde, ließen alle Seiten offen. Im Training und der Qualifikation konnte die Scuderia nicht mit der Spitze mithalten. Leclerc wurde Siebter, Hamilton sogar nur Neunter.

Hülkenberg fährt weit hinterher

Für Nico Hülkenberg war schon nach dem zweiten Abschnitt der Startplatzjagd Feierabend. Der Audi-Pilot war im Abschlusstraining von technischen Problemen ausgebremst worden. In der Qualifikation kam der Rheinländer nicht über Rang 16 hinaus. Die Punkteränge scheinen weit entfernt.

Die Formel 1 hatte sich nach längeren Sicherheitsdebatten entschieden, die beiden Finalrennen in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen. Wegen des Iran-Krieges und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region derzeit ab.