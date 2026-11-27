Dresden (dpa) - Ein Mitglied von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist nach einem Notfall kurz vor der am 14. November geplanten Mitgliederversammlung gestorben. Das teilten die Sachsen in einem Videointerview der beiden Geschäftsführer Stephan Zimmermann und Sören Gonther im Mitgliederbereich der Homepage des Vereins mit.

«Dass ein Mitglied eine Dreiviertelstunde um sein Leben kämpft, war eine sehr beklemmende Situation. Wir haben die letzte Woche auch dazu genutzt, um uns mit der Familie in Verbindung zu setzen. Leider war der Kampf nicht erfolgreich, weswegen wir an dieser Stelle noch mal unser Beileid aussprechen», sagte Zimmermann.

Kurzfristige Absage der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung war kurz vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung abgesagt worden. Das Mitglied wurde nach Angaben des Vereins im Saal versorgt. Anschließend wurde die Betroffene in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Mitgliederversammlung in der Dresdner Ballsport-Arena wollte Dynamo Wahlen des Präsidiums sowie des Ehren- und des Jugendrats durchführen. Die Veranstaltung wird nun am 16. Januar, erneut in der Ballsport-Arena, nachgeholt.