Kontiolahti (dpa) - Justus Strelow hat den deutschen Biathleten einen nahezu perfekten Saisonstart beschert. Im schweren Einzel im finnischen Kontiolahti wurde der 29-Jährige nach 20 Kilometern Zweiter und musste nur dem fehlerfreien Amerikaner Campbell Wright bei dessen erstem Weltcuperfolg den Vortritt lassen. Strelow sicherte sich nach fast drei Jahren seinen zweiten Podestplatz der Karriere.

«Ich habe von Anfang gemerkt, dass ich richtig geiles Material habe und musste das Beste draus machen und das ist mir gelungen», sagte Strelow in der ARD. Zum ersten deutschen Männer-Sieg seit weit über zweieinhalb Jahren fehlten Strelow am Ende zwar 1:20,1 Minuten. Das war ihm aber ob seines Erfolges egal, zumal einige der Favoriten aus Norwegen, Schweden und Franzosen patzten.

Als bester deutscher Schütze der vergangenen Jahre konnte Strelow in der Vorbereitung bei vielen Schießübungen den im Team ausgelobten Wanderpokal nicht einmal gewinnen. Doch im Rennen spielte er wieder seine Stärke aus und zeigte keine Nerven. Nur einen seiner 20 Schüsse setzte der Sachse daneben und ließ auch in der Loipe nicht so viele Federn wie sonst. Der Lohn war sein zweiter Podestplatz nach Rang zwei im Einzel von Östersund am 26. November 2023. «Ich hoffe, dass ich das Niveau halten kann und dass wir die Ergebnisse weiter so in den nächsten Rennen zeigen können», sagte Strelow.

Missgeschick für Jubilar

Nach der historisch schwachen Vorsaison ohne Saisonsieg sowie olympische Einzel- und Staffelmedaille machte das deutsche Teamergebnis Mut. Philipp Horn (32) wurde Sechster. Er schoss gleich am Anfang zwei Strafminuten, löste aber wie Strelow gleich im ersten Rennen die interne WM-Norm. «Da war mehr drin, aber mannschaftlich sind wir gut dabei, das macht Lust auf mehr.»

Ein starkes Weltcup-Debüt feierte Fabian Kaskel. Dabei hatte das an seinem 23. Geburtstag mit einem Fauxpas begonnen, als bereits beim Start sein Stock brach. Doch nach nur einem Schießfehler wurde er Zwölfter, das ist die halbe WM-Norm. «Am Start ging ja schon mal gut mit dem ersten Schub», sagte Kaskel in der ARD lachend. «Aber es war ein sehr guter Einstieg.»

Philipp Nawrath (33) wurde 14. Elias Seidl (22), dessen Mutter Martina Zellner Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin war, kam als 39. ins Ziel.

Trainingssturz stoppt Riethmüller

Danilo Riethmüller musste nach einem Trainingssturz am Dienstag passen. Die Verantwortlichen hoffen auf seinen Einsatz am Sonntag im Sprint (13.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Schon jetzt scheint sich die neue Strategie im deutschen Männerteam auszuzahlen. Der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler initiierte, dass die A- und B-Mannschaft in einer Gruppe mit zwölf Athleten zusammen trainieren. «Das Training in der großen Gruppe hat unheimlich viel Spaß gemacht», sagte Strelow.

Die Frauen starten am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger ebenfalls mit einem Einzelrennen.