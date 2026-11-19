Frankfurt/Main (dpa) - Star-Trainer Pep Guardiola hat Jürgen Klopp als herausragende Persönlichkeit geadelt und traut der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer die Rückkehr in die Weltspitze zu. «Er ist einer der Besten im Fußball, meine Bewunderung für ihn kann ich gar nicht beschreiben. Er ist diese Art von Persönlichkeit, von Trainer, die unsere Fußballwelt besser macht», sagte Guardiola in einem Interview des am Freitag erscheinenden «Bundesliga-Magazin».

Dies dokumentiere sich auch im Auftreten der von Klopp betreuten Teams. «Jürgen macht das unglaublich: Seine Spieler kämpfen im Gegenpressing um jeden Ball, ihr Direktspiel ist außergewöhnlich. Wenn ich seine Mannschaften spielen sehe, sage ich mir oft: Wow, was für ein Fußball ...», schwärmte Guardiola.

Klopp ein Glücksfall für den DFB

Der Katalane, der als Trainer mit dem FC Barcelona, Bayern München und Manchester City insgesamt zwölf Meistertitel und dreimal die Champions League gewann, beglückwünschte den Deutschen Fußball-Bund daher zur Verpflichtung von Klopp nach der verkorksten WM und der anschließenden Trennung von Julian Nagelsmann.

Diese Entscheidung sei «die beste, die es gibt» gewesen, so Guardiola. «Er hat Charisma, er ist ein unglaublicher Kommunikator. Ich glaube, dass es Deutschland unter ihm schafft, zurückzukommen, dass die Mannschaft wieder anders wahrgenommen wird, dass die Freude zurückkehrt und die Fans wieder stolz auf ihre Mannschaft sind», sagte Guardiola.

Ob die DFB-Auswahl die nächste EM oder WM gewinnt, könne er zwar nicht sagen. In einem ist sich Guardiola aber sicher: «Sie haben gute Spieler, und wenn diese Spieler in die Umkleidekabine gehen und dort Jürgen Klopp sehen, dann sagen sie sich: Wow, dem folge ich. Jürgen wird sie für seinen Fußball begeistern, dann wird das wieder», prophezeite Guardiola.

Gegenseitiger Respekt

Der 55-Jährige kennt Klopp aus gemeinsamen Zeiten in der Bundesliga und der englischen Premier League gut. Aus den Duellen mit seinem vier Jahre älteren Kollegen, der einst als Coach bei Borussia Dortmund und dann beim FC Liverpool arbeitete, hat er viel mitgenommen.

«Ich habe gefühlt eine Million Mal gegen Jürgen gespielt. Er hat mich mit Sicherheit öfter geschlagen als ich ihn, und aus jedem dieser Spiele habe ich etwas gelernt. Ich kann heute sagen: Jürgen Klopp war in meiner bisherigen Karriere mein größter Rivale und mein größter Gegner.» Dabei habe man sich stets gegenseitig respektiert. Und auch wenn der persönliche Kontakt aufgrund der zeitintensiven Jobs etwas zu kurz gekommen sei, betonte Guardiola: «Wir sind Freunde.»