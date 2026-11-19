Zürich (dpa) - Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten stehen die möglichen Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino nun auch offiziell fest. Der französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima wurden von Mitgliedsverbänden des Fußball-Weltverbands offiziell als Kandidaten vorgeschlagen. Sie wollen bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gegen Infantino antreten.

Ihre Kandidaturen werden nun von der Wahlkommission geprüft. Spätestens am 18. Februar 2027 soll darüber informiert werden, ob die Kandidaten zugelassen werden oder nicht.

Trotz großer Kritik an ihm gilt Infantino bei der Wahl als Favorit. Der 56-Jährige hat derzeit eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien. Unter den Herausforderern werden Diallo die besseren Chancen eingeräumt. Der 63-Jährige wird auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) unterstützt.