London (dpa) - Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist offiziell vorbei - und jetzt? Mit der Verpflichtung von Robert Pattinson haben zwar die jahrelangen Spekulationen um den künftigen Top-Agenten ein Ende gefunden. Doch kaum stand der 40 Jahre alte Brite als neuer 007 fest, kam schon die nächste Frage auf: Wer wird die weibliche Hauptrolle spielen, die seit Jahrzehnten als Bond-Girl bekannt ist?

Das Branchenblatt «Variety» veröffentlichte eine Liste mit 19 Schauspielerinnen, die dafür infrage kämen. Darunter sind Margaret Qualley, die inzwischen auch im Film erfolgreiche Sängerin Zendaya und Florence Pugh, die auch in anderen Medien gehandelt werden.

Dass die Besetzung der Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat einen Grund: Seit über 60 Jahren sind die Frauen an James Bonds Seite auch ein Spiegel der Gesellschaft. Seit Ursula Andress 1962 in «James Bond - 007 jagt Dr. No» am Strand von Jamaika aus dem Wasser stieg, gehört das Bond-Girl zu den bekanntesten Frauenrollen der Filmgeschichte.

Von Ursula Andress bis Léa Seydoux

Für manche Schauspielerin wurde die Verkörperung dieser Filmfigur zum Sprungbrett, für viele blieb sie die bekannteste Rolle ihrer Karriere. Andere waren längst Stars, als sie an der Seite von 007 vor der Kamera standen. Die Liste reicht von Honor Blackman und Diana Rigg über Carole Bouquet und Sophie Marceau bis zu Halle Berry und Léa Seydoux.

Wie groß der Rummel um die Besetzung schon früher war, erlebte Jane Seymour, die in «Leben und sterben lassen» (1973), dem Bond-Debüt von Roger Moore, die Kartenlegerin Solitaire spielte. «Es gibt Filme, und dann gibt es Bond-Filme», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Sie haben eine riesige Sache daraus gemacht, wen sie als Bond-Girl finden würden. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Publicity-Maschinerie.»

Gestreut wurde sogar eine frei erfundene Geschichte, wonach Seymour gern nackt durch hohes Gras laufe. «Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht», stellte sie klar.

Nicht nur schmückendes Beiwerk

Sex-Appeal war von Anfang an Teil des Erfolgsrezepts und prägte das öffentliche Bild vom Bond-Girl, das zum Klischee wurde: knapp bekleidet, schmückendes Beiwerk, austauschbar von Film zu Film. Das trifft auf viele Figuren der Reihe zu - aber längst nicht auf alle. Tatsächlich waren einige weibliche Rollen in früheren Bond-Filmen ihrer Zeit sogar voraus.

In den 1960er-Jahren waren Frauen häufig auf die Rolle der Ehefrau, Sekretärin oder des Opfers festgelegt. Die Bond-Filme zeigten auch starke Frauen, die für die damalige Zeit typisch männliche Berufe hatten und eigene Ziele verfolgten - Pilotinnen, Agentinnen, sogar Killerinnen.

Etwa Fiona Volpe in «Feuerball» (1965): Die Auftragsmörderin verspottet Bonds Ego nach einer gemeinsamen Nacht genüsslich. «Ihr bissiger Sarkasmus ist die passende Antwort auf Bonds sexuelle Anspielungen und seine herablassende Haltung gegenüber Frauen», schrieb die Literaturwissenschaftlerin Monica Germanà von der Londoner University of Westminster in einem Essay für das Portal «The Conversation».

Ein Tabubruch in den 70ern

Manche Bond-Girls setzten auch Zeichen, wenn es um Herkunft und Hautfarbe ging. Gloria Hendry wurde - ebenfalls in «Leben und sterben lassen» - als Rosie Carver die erste Afroamerikanerin, mit der 007 auf der Leinwand eine Affäre hatte. Liebespaare aus Schwarzen und Weißen waren im Kino damals selten. Und wenn es sie gab, drehte sich der Film meist genau um diese Beziehung. Bei Bond war sie dagegen einfach Teil der Handlung.

Dass eine schwarze Frau in Bonds Armen landet, sei damals nicht selbstverständlich gewesen, sagte Hendry der dpa: «So war es damals eben. Es war nicht üblich.» Mit ihrer Rolle haderte sie allerdings: «Da ist sie wieder, die Frau, die dem Mann untergeordnet ist. Er bekommt, was er will, und wirft uns weg wie ein Stück Papier.» Sie habe versucht, der Figur Stärke zu geben.

Auf Augenhöhe mit 007

Andere Rollen waren von vornherein stark angelegt - als Agentinnen, die Bond ebenbürtig sind. Barbara Bach spielte in «Der Spion, der mich liebte» (1977) die sowjetische Agentin Anya Amasova, Lois Chiles in «Moonraker - Streng geheim» (1979) die CIA-Agentin und Astronautin Holly Goodhead. Michelle Yeoh knüpfte 1997 in «Der Morgen stirbt nie» als chinesische Agentin Wai Lin daran an. Am Ende landeten allerdings auch sie alle in Bonds Armen.

Yeoh kam aus dem Hongkong-Kino. Eine asiatische Actionheldin, die dem männlichen Star eines westlichen Blockbusters Paroli bietet, war damals eine Besonderheit. «Bond hat mich sofort einem internationalen Publikum vorgestellt», sagte die Oscar-Preisträgerin («Everything Everywhere All at Once») der dpa. Vergleichbare Rollen ließen danach auf sich warten. «Es hat Zeit gebraucht.»

Vom Bond-Girl zur Bond-Woman

Der Begriff Bond-Girl steht seit einigen Jahren zur Diskussion. Während «Variety» ihn in seiner Liste nutzt, haben sich Léa Seydoux, Naomie Harris und Monica Bellucci dagegen ausgesprochen. Sie bevorzugen Bond-Woman.

«Es gibt keine Bond-Girls mehr, heute sind es Bond-Women», sagte Britt Ekland («Der Mann mit dem goldenen Colt», 1974) 2023 der britischen Nachrichtenagentur PA. «Mit der politischen Korrektheit und MeToo haben sie es viel besser als wir damals. Aber ich glaube, wir hatten mehr Spaß», scherzte die heute 84-Jährige. «Wir waren immer im Bikini - heute sind alle komplett angezogen.»

Wie modern die nächste Frau an Bonds Seite auch wird - die Literaturwissenschaftlerin Germanà hält nichts davon, Bond einfach politisch korrekt anzulegen. Statt Klischees zu tilgen, solle man sich mit ihnen auseinandersetzen. «Ein politisch korrekter Bond-Film würde dem Einsatz für Gleichberechtigung schaden.»