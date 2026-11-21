Köln/Stapelfeld (dpa) - Unternehmer Ralf Dümmel («Die Höhle der Löwen») bekommt von seiner Partnerin oft Ärger wegen seines Einkaufsverhaltens. «Ich liebe es, selbst einkaufen zu gehen, auch wenn meine Lebensgefährtin oft schimpft, dass ich dabei immer viel zu viel einkaufe», sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Vor allem kaufe ich zu viele Snacks, so richtig ungesundes Zeugs», gab Dümmel selbstkritisch zu. Der Investor ist mit der Moderatorin Anna Heesch zusammen.

Wie weit Dümmels Einkaufslust gehen kann, zeigte sich jüngst etwa bei einem gemeinsamen Supermarktbesuch. «Kürzlich war ich mit ihr im Supermarkt und wir hatten den gesamten Einkaufswagen wirklich bis oben hin voller Naschkram und ungesunder Sachen gepackt. Es hätte absolut kein einziger Strohhalm mehr in diesen vollen Wagen gepasst», erinnerte sich Dümmel. An der Kasse hätten sie dann kurzerhand eine große Party als Grund vorgeschoben.

Eine spontane Ausrede, wie Dümmel einräumte. Aber: «Das war uns lieber, als zu behaupten, dass das alles für mich ist.»

Dümmel wurde als Investor in der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen» bekannt. Kürzlich bekam er bei Sat.1 eine eigene Show mit dem Titel «Die Millionenidee». Dort sucht er Erfinder und hilft ihnen, ihre Ideen in den Handel zu bringen.