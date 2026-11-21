München (dpa) - «Jackass»-Star Steve-O hat sich nach eigenen Angaben früh mit Vergänglichkeit auseinandergesetzt. Schon als Jugendlicher habe er nach einem Weg gesucht, etwas Bleibendes zu hinterlassen, sagte der 52-Jährige der jährlich erscheinenden «Playboy»-Sonderedition «How to be a Man». «Ich sah die Videokamera also als mein Ticket zur Unsterblichkeit. Es ging mir nicht um Karriere.» Steve-O wurde mit der MTV-Show «Jackass» bekannt.

Mit einem langen Leben habe der Entertainer, der eigentlich Stephen Gilchrist Glover heißt, damals nicht gerechnet. «Ich dachte, ich wäre bald mausetot, würde keine 30 werden», sagte er. «Für mich war klar: Wenn ich tot bin und auch nur ein Mensch eines meiner Videos anschaut, dann lebe ich noch. Das war wie meine Religion.»

Was ihn heute antreibt

Ruhiger geht es für den einstigen Draufgänger inzwischen auf einem 18 Hektar großen Anwesen bei Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zu, wo er sich um aufgenommene Tiere kümmert. Den Drang nach Aufmerksamkeit habe er hinter sich gelassen: «Ich habe meine Arbeit getan und kann mich um die Menschen kümmern, die mir wichtig sind.»

Seit dem Start der Show Jackass im Jahr 2000 zählt Steve-O zur Stammbesetzung rund um Johnny Knoxville. Zuletzt stand die Crew in diesem Jahr für den Kinofilm «Jackass: Einer geht noch» vor der Kamera.