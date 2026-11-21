Berlin (dpa) - In der schwarz-roten Koalition kann Bundeskanzler Friedrich Merz den Takt nur selten alleine angeben. Bei einem Besuch von Schülerinnen und Schülern im Kanzleramt hatte er dagegen kürzlich die Chance dazu.

Da bekam der CDU-Chef bei der Aufzeichnung der Sat.1-Sendung «Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz» von der elfjährigen Anna Klanghölzer in die Hand gedrückt, begleitet von der Aufforderung: «Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen». Und kurz darauf gab der Kanzler zusammen mit einem Schüler den Beat für Mark Forsters Song «Wir sind groß» vor.

Die jungen Besucher waren einer Einladung von Merz aus dem Jahr 2025 gefolgt. Damals hatte der CDU-Kanzlerkandidat ihnen in der Fernsehsendung «Kannste (nochmal) Kanzler?» versprochen, sie in der Regierungszentrale zu empfangen und mit ihnen zu musizieren, falls er die Wahl gewinnen sollte. Dieses Versprechen löste Merz nun Anfang November ein: 15 Kinder besuchten ihn im Kanzleramt. Begleitet wurde das Treffen von Sat.1, die Sendung soll an diesem Sonntag ausgestrahlt werden.

Fragerunde und Verschönerung im Kanzleramt

Wie abgesprochen wurde zusammen musiziert. Außerdem hatten die Kinder erneut die Chance zu einer Fragerunde mit Merz. Eine Schülerin fragte etwa: «Finden Sie es dann nicht schade, dass Sie so unbeliebt sind?» Merz' Antwort: «Wenn du in der Politik nur beliebt sein willst, dann machst du nicht alles richtig.» Gerade nach dem ersten Jahr sei es häufig schwierig, meinte er. «Aber ich arbeite daran.»

Ob beliebt oder nicht: «Ich fahre gerne ins Büro», sagte Merz auf die Frage des elfjährigen Nick. «Du musst Freude an deiner Arbeit haben, sonst geht es nicht», so der Kanzler.

Und dann verewigte sich Merz noch mit einem Finderabdruck auf einem Transparent über die Kinderrechte, das seine Besucher mitgebracht hatten. Gemeinsam mit den Schülern ließ er es von einem Treppengeländer im Kanzleramt herab. «Ich denke nicht, dass er es hängen lassen wird, aber ich hoffe natürlich», sagte ein Schüler dazu. Mit dem Plakat sehe das Kanzleramt auch schöner aus, fand die neunjährige Jamilia.