22 Nummer-Eins-Alben: Peter Maffay knackt Chart-Rekord

Berlin (dpa) - Mit ihrem gemeinsamen Album «Nashville» haben Peter Maffay (77) und Johannes Oerding (44) auf Anhieb Platz eins der deutschen Album-Charts erobert. Für Maffay («Es war Sommer») ist es die 22. Nummer-Eins-Platte, wie GfK Entertainment mitteilte. Das habe bislang niemand erreicht.

Die beiden Musiker haben das Album in der US-Country-Hochburg Nashville aufgenommen - was den Sound ihrer Duette hörbar prägt. Maffay wurde in Rumänien geboren und lebt in Süddeutschland, Oerding und kommt aus Hamburg. Beide verbindet die Liebe zum Blues, zum Country-Rock und zur handgemachten, erzählenden Musik, wie sie dpa erzählten.

Danger Dan steigt auf Platz zwei ein

Auf Platz zwei stieg der Musiker Danger Dan mit «Keine Angst» ein, vor der Beatles-Neuaufnahme «Rubber Soul».

Bei den Singles unverändert an der Spitze: Taylor Swift mit ihrem Song «Patient Zero» über eine toxische Beziehung. Dahinter noch immer Shakira und Burna Boy mit dem Sommerhit zur Fußball-WM «Dai Dai» vor der israelischen Band Temper City mit «Self Aware».

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