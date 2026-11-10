Booker-Literaturpreis geht an 81-jährigen M. John Harrison

London (dpa) - Der Booker-Preis geht in diesem Jahr an den Autor M. John Harrison für seinen dystopischen Roman «The End of Everything». Mit 81 Jahren ist der Engländer der bisher älteste Gewinner des renommierten Literaturpreises.

In dem dystopischen Roman, für den es bislang noch keinen offiziellen deutschen Titel gibt, geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der außerirdische Wesen namens «iGhetti» Großbritannien angegriffen haben. Die Protagonisten sind der Strandgutsammler Phillip Tennent und seine Tante Marnie, die in einem Ort an der Küste der Grafschaft Kent leben und sich durch allerlei Gefahren und Schwierigkeiten navigieren müssen.

Der Schriftsteller veröffentlichte bereits mehr als zehn Romane. Zu seinen früheren Werken gehören unter anderem die auf Deutsch erschienenen Science-Fiction-Romane «Die Centauri-Maschine» und die Trilogie «Licht».

Margaret Atwood war die bisher älteste Preisträgerin

Stiftungsgeschäftsführerin Gaby Wood würdigte Harrison als «genuin originellen Denker», der sich der Einordnung in ein Genre widersetze und Ideen ernst nehme. Das Buch habe sich sowohl wegen seines außergewöhnlich professionellen Schreibstils als auch seiner enormen Ambition empfohlen, sagte Jury-Vorsitzende Mary Beard.

Der Booker-Preis gilt als prestigeträchtigster Literaturpreis in Großbritannien und ist mit 50.000 Pfund (knapp 60.000 Euro) dotiert. Der Preis wird seit 1969 vergeben und war bis 2013 Autoren aus dem Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden.

Seit 2014 sind auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern zugelassen. Zu früheren Preisträgern gehören Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro und Hilary Mantel. Margaret Atwood war die bisher älteste Preisträgerin, als sie den Preis im Jahr 2019 für ihren Roman «The Testaments» erhielt.