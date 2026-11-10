Künstlerin Sophie Calle: «Ich finde Paare langweilig»

Berlin (dpa) - Sie hat in einem leerstehenden Pariser Hotel gewohnt, Veränderungen in Berlin nach der Wiedervereinigung festgehalten und ist fremden Menschen mit der Kamera gefolgt: Künstlerin Sophie Calle (73) ist eine neue Ausstellung in Berlin gewidmet. Der Hamburger Bahnhof zeigt zum 30-jährigen Bestehen des Museums die Schau «Sophie Calle. Is It Better?».

Genau diese Frage - ist es besser? - stellte die Französin etwa Passanten, nachdem der Palast der Republik abgerissen worden war. In einer anderen Arbeit zeigt sie, welche DDR-Denkmäler in Berlin abgebaut wurden und wie sich Menschen an sie erinnern.

Für Kuratorin Lisa Hörstmann ist Erinnerung eines der wiederkehrenden Themen im Werk der französischen Konzeptkünstlerin, ebenso wie «ein Interesse am Betrachten und "Herumschnüffeln", Abwesenheiten und Gespenster, sowie nüchterne, oft humorvolle Erzählungen.»

Erste Einzelausstellung in Berlin seit 20 Jahren

Für eines ihrer Werke machte Calle in der Türkei Menschen ausfindig, die noch nie das Meer gesehen hatten, und fuhr mit ihnen dorthin. Ihre Reaktionen ließ sie filmen. Auf die Frage, wie sie es schaffe, Menschen so nah zu kommen, antwortete sie, das sei vermutlich auch ihre Natur. Sie gehe gerne aus und möge es, neue Freundschaften zu schließen.

In ihrem Alltag seien Freunde wichtig. «Wenn man kein Familienleben hat, dann geht man aus», sagte Calle. «Das ist es, wofür ich mich entschieden habe. Ich finde Paare langweilig.» Da möge man meist den einen und nicht den anderen. Sie habe auch nie Kinder gewollt. Gespräche mit Kindern seien für sie keine Notwendigkeit, sagte Calle und sorgte damit für Lacher während der Pressekonferenz. Sie unterhalte sich mit ihren Katzen.

Der Hamburger Bahnhof feiert an diesem Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Das Museum soll dann durchgehend 30 Stunden bei kostenlosem Eintritt öffnen. Die neue Ausstellung ist laut Museum die erste Einzelausstellung mit Calles Werken in Berlin seit mehr als 20 Jahren.