De Niro-Zwillinge trauern um Mutter Toukie Smith

New York (dpa) - Die früher mit Hollywoodstar Robert De Niro liierte US-Schauspielerin Toukie Smith ist tot. Nach Angaben der gemeinsamen Kinder Airyn und Julian De Niro sei Smith nach einem «langen, tapferen Kampf» gegen ihre Multiple Sklerose in einem New Yorker Krankenhaus gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der beiden Zwillinge. Robert De Niros Sprecher Stan Rosenfield bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Tod der Schauspielerin. Smith wurde 74 Jahre alt.

«Ich werde dich immer lieben, Mom», schrieb Airyn De Niro auf Instagram zu einem Foto aus Kindertagen. Ihre Mutter habe mit ihrer «Schönheit, Anmut und unverkennbaren Ausstrahlung» den Weg für schwarze Models und Modedesigner geebnet, hieß es in der Mitteilung ihrer Kinder.

Als Model in den 1970er-Jahren hatte Smith für Modemagazine und mit Designern wie Hubert de Givenchy, Thierry Mugler und Issey Miyake gearbeitet. Es folgten Fernsehrollen in US-Serien wie «Miami Vice» und «227». Smith hatte auch Nebenrollen in Filmen, darunter die Komödie «Ich und Er» (Originaltitel: «Me and Him») aus dem Jahr 1988, bei der die deutsche Filmemacherin Doris Dörrie Regie führte.

Smith und De Niro, der heute 83 Jahre alt ist, waren ab 1988 mehrere Jahre lang ein Paar. Die Zwillinge Aaron und Julian, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, kamen 1995 zur Welt. Aaron gab 2025 bekannt, nun unter dem Namen Airyn als Trans-Frau zu leben. Der zweifache Oscar-Preisträger De Niro («Der Pate - Teil II», «Taxi Driver», «Wie ein wilder Stier») hat fünf weitere Kinder. Seine jüngste Tochter Gia, die er mit Freundin Tiffany Chen hat, wurde im April 2023 geboren.