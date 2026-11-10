Harry und Meghan in Brüssel für digitalen Kinderschutz

London/Brüssel (dpa) - Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Festnahme von Herzogin Meghans Vater haben sie und Prinz Harry in Brüssel die politischen Bemühungen für mehr Kinderschutz im Internet unterstützt. Das Paar begleitete die Eröffnung einer Ausstellung im Europäischen Parlament zu Gefahren von Social Media. Unter dem Namen «Lost Screen Memorial» erinnert diese an gestorbene Kinder und Jugendliche, die etwa unter Cybermobbing litten. Bei einer Ansprache forderte Harry (42), dass Tech-Unternehmen ihre Produkte sicher für Kinder machen und dies nachweisen.

Prinz Harry warnte vor dem süchtig machenden Design von Online-Plattformen, vor allem für Jüngere. «Ihre Aufmerksamkeit wird gekauft und verkauft, und wir sehen den Preis», so der britische Royal. Die Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, setzen sich schon längerem für die Aufklärung von Gefahren für junge Menschen in sozialen Medien ein. In der EU wird derzeit über den EU Kids Act beraten, der gemeinsame Regeln wie ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige festlegen soll.

Harrys Frau Meghan (45) ergriff in Brüssel vor Medien nicht das Wort, obwohl ursprünglich beide eine gemeinsame Rede halten sollten. Dass sie nicht wie geplant sprechen wird, war bereits am Montag angekündigt worden. Zuvor hatte die britische Zeitung «The Daily Telegraph» eine ungenannte Quelle aus dem Umfeld des Paares zitiert, wonach Meghan «im Moment emotional nicht stark genug» sei, um in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater

Hintergrund dürften die schweren Vorwürfe gegen ihren Vater sein. Thomas Markle wurde vergangene Woche in den USA festgenommen. Dem 82-Jährigen wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Auch auf den Philippinen, wo er zeitweise lebte, wird gegen ihn ermittelt. Die Vorwürfe wies er bisher zurück.

Meghan zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe und äußerte Mitgefühl für die mutmaßlichen Opfer. Dabei deutete sie auch an, dass das schon seit Jahren andauernde Zerwürfnis mit ihrem Vater mit den schweren Vorwürfen zu tun hat.