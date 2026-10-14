Dagi Bee fahndet per Instagram nach zwei Männern

Langenfeld (dpa) - Die Influencerin Dagi Bee fahndet auf Instagram nach zwei jungen Männern, die einen Schaden hinterlassen haben sollen. Sie setzt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Namen, Adresse oder Kontakt aus, wie aus einem Beitrag bei Instagram hervorgeht. Die Polizei rät von solchen Aktionen grundsätzlich ab. Zuvor hatte die Düsseldorfer Lokalredaktion von «t-online» über das Vorgehen der Influencerin berichtet.

Ein Sprecher der Pressestelle der Polizei Mettmann sagte: «Wir als Polizei warnen davor, dass man als Privatperson Fahndungsaufrufe veröffentlicht.» In Deutschland brauche man dafür einen richterlichen Beschluss, das sei den Strafverfolgungsbehörden vorbehalten. Wer das trotzdem tue, könne sich «unter Umständen selbst strafbar machen». Solche Aufrufe könnten zu einer Vorverurteilung führen. «Wir wollen ja keine Selbstjustiz bei uns in Deutschland.»

Influencerin hat 6,5 Millionen Follower bei Instagram

In ihrem Beitrag schreibt Dagi Bee, es gehe ihr gut und es gehe nicht um Körperverletzung, es sei aber ein Schaden entstanden. Der Influencerin folgen auf Instagram rund 6,5 Millionen Nutzer. Sie sagt, die beiden Männer sähen sich sehr ähnlich, vielleicht seien sie Brüder oder Verwandte. Sie bat darum, Hinweise nur bei großer Sicherheit zu geben. Zugleich erklärte sie, man wolle «ausdrücklich keine Selbstjustiz, keine öffentlichen Beschuldigungen und keine Spekulationen».

Am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, dass es in Langenfeld südlich von Düsseldorf im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr am Donnerstag und 23.30 Uhr am Sonntagabend bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen sind. «Hierzu hebelten sie die Terrassentür auf, ehe sie das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten», hieß es. Was entwendet wurde, sei Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.