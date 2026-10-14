Haftbefehls Management: «Ihm geht es von Tag zu Tag besser»

Frankfurt/Main (dpa) - Vor wenigen Tagen musste der Rapper Haftbefehl nach Worten seines Bruders wegen gesundheitlicher Probleme geplante Shows absagen: Nun äußert sich sein Management zu seinem Zustand. «Aykut geht es von Tag zu Tag besser, und er gewinnt zunehmend an Kraft», sagten sein Manager Erfan Bolourchi und sein Bruder Cem Anhan auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heiß, hätte im Oktober in Düsseldorf und Berlin auf der Bühne stehen sollen.

Haftbefehls Bruder, der auch als Rapper Capo bekannt ist, hatte vor wenigen Tagen auf Instagram geschrieben, dass sich Haftbefehl gerade unter ärztlicher Aufsicht befinde und sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren müsse. Man habe als Familie entschieden, «seine angesagten Konzerte abzusagen». Details zu Haftbefehls Gesundheitszustand nannte er nicht.

Der Musiker kämpft seit längerem mit gesundheitlichen Problemen. Bereits im Juni hatte der 40-Jährige nach mehreren kurzfristig abgesagten Festivalauftritten eine Pause angekündigt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor waren mehrere Termine abgesagt worden.

Zur Begründung hatte Haftbefehl damals auf die Netflix-Doku über ihn verwiesen, in dem er offen über Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums berichtet hatte. Die dadurch entstandene Aufmerksamkeit habe ihn zusätzlich stark belastet. Der Rapper kommt aus Offenbach in Hessen und lebt mit seiner Familie in der Region Stuttgart.

«Pause von öffentlichen Auftritten, um neue Kraft zu schöpfen»

Das Konzert in Frankfurt Ende September habe Aykut sehr viel Energie gekostet, sagte Bolourchi. Dennoch sei es sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, für seine treuen Wegbegleiter auf der Bühne zu stehen. «Wir aus seinem engsten Umfeld haben alles darangesetzt, eine Absage der Show zu erreichen. Aykut wollte jedoch für die Menschen spielen, die ihr hart verdientes Geld in Konzerttickets investiert, teilweise weite Reisen auf sich genommen und sich darauf gefreut haben, ihn live zu erleben.»



Auch die beiden weiteren Shows in Berlin und Düsseldorf wollte Aykut unbedingt spielen, um die Konzertbesucher nicht zu enttäuschen, hieß es. «Seine Gesundheit hat nun jedoch oberste Priorität. Deshalb braucht er zunächst eine Pause von öffentlichen Auftritten, um neue Kraft zu schöpfen und sich ganz auf seine Genesung zu konzentrieren», sagte Bolourchi.

Man bitte alle, ihm in dieser Zeit mit Verständnis, Geduld und positiver Energie zur Seite zu stehen. «Aykut hat ein Herz so groß wie ein Elefant. Wer ihn kennt, weiß, wie viel ihm die Menschen bedeuten, die ihn auf seinem Weg begleiten und unterstützen und wie wichtig ihm die Kunst an sich ist. Er geht an jede Grenze für die Kunst! Er wird euch zu gegebener Zeit wieder reichlich beschenken: mit seiner Musik, seinen Shows, seiner Energie und dem, was ihn als den generationsübergreifenden Ausnahmekünstler ausmacht.»