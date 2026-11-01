Das sind die Dating-Regeln von Flavia Zaka und Cem Özdemir

Stuttgart (dpa) - Ein Tisch für zwei ist schnell reserviert. Zeit füreinander freizuhalten, ist für Flavia Zaka und ihren Mann, Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne), schon schwieriger. Sie müssen ihrer Beziehung im Alltag nach eigenen Worten bewusst Raum geben. «Wir sehen uns morgens und abends, aber diese Zeit ist natürlich nicht nur für uns beide reserviert», sagte die First Lady Baden-Württembergs der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Die Zeitfenster, in denen wir private Gespräche zu Themen führen können, die auch in die Tiefe gehen, sind ziemlich selten», so Zaka. «Aber gerade deshalb gehen wir viel bewusster damit um.»

Regelmäßig nehmen sich die beiden Zeit füreinander, etwa für einen schönen Abend im Restaurant. Solche Dates finden dann unter besonderen Regeln statt: Alltagsprobleme werden beim Essen zu zweit ausgeklammert, die sollen die knappe gemeinsame Zeit nicht beanspruchen. Dafür wird Raum geschaffen für schöne Themen. «Wir alle neigen dazu, über Probleme des Alltags zu sprechen, und dann bleibt nicht genug Zeit für das, was sich gut anfühlt», sagte Zaka. «Wir wollen dann über das sprechen, was uns Hoffnung gibt und worauf wir uns gemeinsam freuen.»

Auch beim Essen fällt das Handy-Weglegen schwer

Zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch gehört für das Paar auch der Vorsatz, sich möglichst ungestört miteinander zu beschäftigen. Das klappt allerdings auch beim Ministerpräsidenten und seiner Frau nicht immer: «Wenn wir gemeinsam essen gehen, versuchen wir, unsere Handys bewusst zur Seite zu legen - was uns leider nicht immer gelingt.»

Zaka (40) und Özdemir (60) hatten wenige Wochen vor der Landtagswahl im Frühjahr geheiratet, getraut von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.