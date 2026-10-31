Katy Perry postet private Geburtstagsfotos mit Trudeau

Los Angeles (dpa) - US-Popstar Katy Perry hat ihren 42. Geburtstag offline in der Natur und mit ihrem Partner verbracht, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Auf Instagram teilte die Sängerin private Aufnahmen vom sportlichen Ausflug mit dem 54-jährigen Ex-Politiker, darunter auch ein Kussfoto des Paares auf einem Gipfel. «Ich kann gut damit leben, 42 zu werden - solange ich es mit dir werden kann», schrieb Perry vor ihren 195 Millionen Followern. Dazu postete sie ein rotes Herz.

Wo die Aufnahmen entstanden sind, verriet Perry nicht. Auf den Fotos und Videos ist aber zu sehen, wie das Paar Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmt, auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überquert, eine Kajaktour durch beeindruckende Canyons unternimmt und sich zu guter Letzt ein Stück Geburtstagskuchen gönnt.

42 als «die Antwort auf alles»

«Diese Woche bin ich auf Level 42 geklettert!», schrieb Perry weiter. Zunächst habe sie das nicht als sonderlich spannend empfunden. Doch dann sei ihr erklärt worden, dass die Zahl 42 «die Antwort auf alles» sei. Damit spielte Perry wohl auf den Science-Fiction-Klassiker «Per Anhalter durch die Galaxis» an, in dem die Zahl die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Der Buchklassiker des britischen Autors Douglas Adams (1952-2001) wurde 2005 fürs Kino verfilmt.

Den Fans ist die Anspielung wohl nicht entgangen. «Per Anhalter durch die Galaxis» posteten gleich mehrere Fans unter Perrys Fotos. Zudem liest man dort zahlreiche Glückwünsche. «Was für eine abenteuerliche Art, den 42. zu feiern!», schreibt ein Follower. «Du lebst dein bestes Leben mit Justin. Mach weiter so, Girl», antwortet ein anderer Fan. «Happy Birthday, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du mit 52 geplant hast!!!» Perrys Geburtstag war bereits am 25. Oktober. Die Fotos postete sie aber erst einige Tage später.

«Liebe meines Lebens»

Perry («I Kissed a Girl») und Trudeau (54) haben ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der ehemalige kanadische Premierminister hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen und hat eine Tochter mit ihm. Im September hatte Perry in einem Interview mit dem Magazin «People» von Trudeau als «die Liebe meines Lebens» gesprochen.