Halloween: Heidi Klum postet gedärmeartige Gegenstände

New York (dpa) - Wahrend des Rätselratens um ihr diesjähriges Halloween-Kostüm hat Heidi Klum Bilder von an Gedärme erinnernden Gegenständen gepostet. Auf Instagram veröffentlichte das Model zudem ein Video einer köchelnden blutartigen Flüssigkeit. Unter die Beiträge schrieb sie Dinge wie «Igitt» und «Ich liebe Würste». In welchem Kostüm sie heute Abend (Ortszeit) zu ihrer Halloween-Party in New York erscheint, verriet die 53-Jährige noch nicht.

Seit ein paar Tagen aber streut sie bereits Hinweise. In einem Interview sagte sie nun, ihr Kostüm werde in diesem Jahr «riesig» sein und sie selbst sicher durch keine Tür passen. Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. In der Vergangenheit erschien sie etwa als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der kreative Kopf hinter vielen der Verwandlungen Klums ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch am diesjährigen Kostüm beteiligt ist.

Viele der Kostüme waren in der Vergangenheit Partnerkostüme mit Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu ihrem Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Das wird es in diesem Jahr aber wohl nicht geben. Im Podcast «Kaulitz Hills» mit Bruder Bill Kaulitz kündigten die Zwillinge schon vor Wochen an, in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party sein zu können.